Striscia la Notizia, Orietta Berti fuori controllo: "Baby...". Gaffe sessuale, Enrico Papi resta di sasso

Una delle rubriche più seguite di Striscia la Notizia, I nuovi mostri, ha tra i suoi protagonisti anche una celebre cantante italiana, Orietta Berti, reduce dall'ultima edizione del Festival di Sanremo. Il tg satirico di Canale 5 si è soffermato sulla partecipazione dell'artista a Name that tune (Indovina la canzone), il nuovo quiz serale condotto da Enrico Papi su Tv8. "Da cantante è diventata produttrice. Produce strafalcioni in quantità", ha ironizzato Michelle Hunziker.

"Amici carissimi, abbiamo sul palco Baby Gay con Playa", ha detto la Berti presentando la performance farlocca di Papi durante il programma. Il nome che la cantante doveva dire, però, era quello di Baby K, storpiato in "Baby Gay". Gli altri ospiti della trasmissione hanno provato ad aiutarla tra mille risate. "Come si chiama questa qua?", ha detto allora una spazientita Orietta.

"Povera Baby K. In radio si è fatta un nome e in tv gliene hanno dato un altro", ha detto divertita la Hunziker. La Berti, comunque, non è nuova alle gaffe. L'ultima l'ha fatta a Sanremo, quando ha storpiato il nome dei Maneskin, il gruppo che ha vinto il Festival della canzone italiana. Queste le parole della cantante: "Alcuni giovani non li conoscevo, non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, con Ermal Metal e i Naziskin". Una dichiarazione che non è passata inosservata al popolo dei social e che è subito diventata virale.

