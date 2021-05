È sempre mezzogiorno? Non proprio, rivoluzione a Rai 1: l'ultima conquista di Antonella Clerici

11 maggio 2021 a

Antonella Clerici sarà di nuovo il volto di È Sempre Mezzogiorno, anche nella prossima stagione. La conduttrice è riuscita a conquistare il pubblico di Rai 1, facendo schizzare alle stelle gli ascolti del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Il cooking show ripartirà a settembre 2021, attendiamo quindi con trepidazione i consigli e trucchetti culinari di Antonella. A otto mesi dalla nascita della trasmissione, Clerici ha ottenuto una media di 1,8 milioni di spettatori, con punte che superano oltre i 2 milioni. Quel che basta per lasciare indietro la diretta concorrete, Barbara Palombelli con il suo Forum.

Il rinnovo della coppia vincente Clerici-Anna Moroni, almeno per quel che ha riguardato l'ultima puntata, ha dato i suoi frutti: il programma è stato seguito da 1.756.000 spettatori con il 15,6% di share. Dopo diversi anni di separazione tra le due conduttrici, in seguito alla fine dello storico programma La Prova del Cuoco, Moroni è tornata al fianco della conduttrice nel suo programma. Per una settimana intera, infatti sarà protagonista della trasmissione che andrà in onda su Rai 1. Dopo aver messo tra le riserve la presentatrice, la Rai ora non vuole più lasciarla andare. Oltre a confermare È Sempre Mezzogiorno, i vertici di Viale Mazzini hanno anche affidato The Voice Senior ad Antonella Clerici.

La conduttrice originaria di Legnano, in Lombardia, torna quindi anche in prima serata con la seconda stagione del programma musicale. Il talent è andato in onda per cinque puntate alla fine del 2020 ottenendo un buon numero di ascolti: La finale è stata seguita da 3.667.000 spettatori, pari al 18,20% di share, mentre la puntata che ha più tenuto incollati i telespettatatori davanti allo schermo è stata la prima: 4.483.000 spettatori, validi il 19,77% di share. Antonella Clerici non poteva desiderare un finale di stagione migliore, in vista anche dall'annuncio del matrimonio con il compagno Vittorio Garrone. La prossima primavere sembra essere la volta buona.

