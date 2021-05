Avanti un altro, "mi massacra", "Te devi sta'zitto": Paolo Bonolis litiga con Luca Laurenti e lascia lo studio

13 maggio 2021 a

a

a

Non ha smesso di sorprendere Avanti un altro che nella puntata del 12 maggio ha visto una simpatica gag con protagonisti Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel fare una domanda su una canzone, il conduttore di Canale 5 ha cambiato l’ultima parola del ritornello, scatenando il collega che lo ha subito rimproverato e corretto. Per tutta risposta, la replica di Bonolis non si è fatta attendere: "Te devi sta’ zitto. Non ho resistito".

Ecco che a quel punto la sua spalla ha iniziato a lamentare che ogni volta che sbaglia Bonolis lo manda fuori. Uno sfogo che Paolo Bonolis non ha preso benissimo, tanto che ironicamente ha lasciato lo studio: "Ha ragione. Ho sbagliato e come penitenza di cotante misfatto, me ne vado". Finita qui? Neanche per sogno: "Quando io faccio tipo quello che hai fatto te" ha proseguito Luca Laurenti sul suo collega, “mi manda fuori, mi stravolge la famiglia e poi quando lo fa lui allora va bene tutto. No! Chi sbaglia paga”.

A quel punto Bonolis ha “fatto una cosa che nessuno fa in Italia” ovvero chiedere scusa e andarsene dallo studio, lasciando da solo Luca Laurenti con la concorrente. E ancora una volta il braccio destro del conduttore ha preso la palla al balzo per dire la sua: "Io sono trent’anni che mi massacra. Una volta può capitare anche a lui, giusto? Come mimino lo perdoniamo. Non ha commesso grande peccato. C’è di peggio". Insomma, l'ennesimo botta e risposta caratteristico della coppia, nonché la carta vincente del programma. Non a caso Bonolis sta collezionando grandi successi in termini di ascolti.

