Che tempo che fa, Fabio Fazio verso il rinnovo con la Rai: ma a un caro prezzo, le indiscrezioni

Rai 3, Rai 2 e poi Rai 1. Di nuovo la terza rete Rai. Ora per Fabio Fazio sembra arrivata la riconferma con il suo Che tempo che fa?, il contenitore della domenica sera. Per Fazio, dunque, si parla già di ritorno. Il contratto di Fazio con la Rai era in scadenza con questa stagione televisiva, ma ci sarebbe già stato un nuovo accordo. Fazio, lo ricordiamo, aveva firmato un contratto che lo legata alla tv di Stato per 4 anni. E pareva che il suo contratto fosse destinato a terminare, insomma si vociferava di un mancato rinnovo.

Ma ora TvBlog sgancia una bomba legata proprio a al conduttore. Pare, secondo il sito di indiscrezioni televisive che "Fazio abbia dovuto cedere, per le regole che vigono nella tv pubblica, le quote della società Officina di cui era detentore del 50% del pacchetto azionario". Sempre TVBlog fa sapere che "l’altro 50% come è noto era di Banijay". L'agente di Fazio è Beppe Caschetto, che starebbe trattando con la Tv di Stato per la chiusura dell'accordo.

Secondo i rumors, la nuova edizione di Che tempo che fa? dovrebbe rimanere in sostanza simile a quella che è andata in onda in questi anni. Ci sarà il Tavolo, il segmento con gli ospiti, e non mancheranno Nino Frassica e Luciana Litizzetto (che sono, ormai, colonne portanti di questo programma). Fazio si sfiderà con Massimo Giletti e Non è l'Arena, che qualcuno dà in uscita da La7? Probabilmente sì. Tra loro, a quanto pare, i rapporti potrebbero essere molto tesi dopo l'uscita di Giletti anni fa dalla Rai (prima dell'approdo a La7).

