Isola dei famosi, drammatica caduta e choc in studio: come si è ridotta Valentina Persia, panico per Ilary Blasi

Nell'edizione di quest'anno dell'Isola dei Famosi non mancano gli infortuni. L'ultimo, anche se sfiorato, è quello di Valentina Persia. Durante la puntata di venerdì 14 maggio del programma di Canale 5 la naufraga si è sfidata con Isolde Kostner nella prova del "girarrosto". Dopo vari minuti la Persia è però caduta, dando a Isolde la seconda nomina di nuovo leader. Nello studio però è subito salita la preoccupazione. A notare che la Persia potrebbe essersi infortunata è stata Ilary Blasi: "Ho visto che sei caduta male, come stai?", ha chiesto allarmata.

Nulla di grave invece. La concorrente si è subito rialzata in piedi e ha spiegato: "Tutto a posto, Ilary, mi faccio male difficilmente e se succede vado avanti. Ho fatto il gioco del girarrosto e sono rimasta con la coscia tipo pollo". Poi alla Persia è andata meglio: se infatti nella prova del girarrosto ha perso, lo stesso non può dire del televoto. La naufraga ha infatti ottenuto il benestare del pubblico per continuare la sua avventura.

Più critico Brando Giorgi che sull'ex compagna di gioco non ci è andato per il sottile: "Ad alcuni li manderei a casa con il calcio nel sedere. Con la crisi che c’è si lamentano per la fame. C’è gente che pagherebbe chissà cosa per stare là" ha dichiarato l'attore. E poi su Valentina: "Io la conoscevo e la amavo più fuori. È una parola grande amare. Non mi piace la volgarità. Spero che quando esca si renderà conto di come è la realtà. Gli altri per me non la votano perché è bella tosta. Se uno sbaglia è giusto che venga detto [...] Io sono buono e caro. Quando devo difendermi mi metto da solo. Non sono come Valentina Persia che ha bisogno di appoggi. Lei deve fare lo show sulle cretinate".

