Amici, l'impensabile trionfo di Giulia Stabile: ecco chi è la ragazza che ha messo ko il suo fidanzato

Giulia Stabile vince la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, lo storico format in onda su Canale 5. E Giulia spiazza tutti. Tra i favoriti, almeno sui social, c’era Sangiovanni (il suo fidanzato). Con lei vince la danza dopo anni, quasi venti, dal podio di Anbeta nel 2002.

Si tratta di un vero colpo di scena perché il suo fidanzato sfiora la vittoria. La loro storia d’amore inizia proprio nella scuola di Amici, e travolge tutti. In finale arrivano anche Aka7even, Deddy e Alessandro Cavallo. Secondo classificato, dopo Giulia, è Sangiovanni. Il suo singolo Malibù riceve anche il premio delle radio. La finalissima è un derby del cuore: Giulia e Sangiovanni soffrono l’adrenalina della diretta. Riflettori puntati e tanta voglia fi spaccare nel mondo dello spettacolo. Sono più uniti che mai ed è subito un bagno di emozioni. Senza fine. Senza fiato. Fino a quando Giulia solleva la coppa.

Il sito bitchyf la descrive così: “Nata a Roma, Giulia vive nella capitale con la mamma che è spagnola e il papà. Ha scoperto la passione per il ballo a 3 anni. Da allora non ha mai smesso di ballare. Ha studiato il classico e il suo stile principale è il modern, ma si reputa una ballerina versatile. Dice di sé: “Non sono nata con il talento ma con la passione sì”. Si ritiene una persona determinata, smemorata, logorroica, sensibile, buona. Ride sempre e afferma che in passato l’insicurezza l’ha ostacolata nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Si è presentata ad “Amici” ballando “TKN” di Rosalia e Travis Scott”.

