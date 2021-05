Striscia la Notizia, "fai ridere": bordata di Gerry Scotti contro Luciana Littizzetto, ecco come si è conciata

16 maggio 2021 a

Sotto a chi tocca. Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di sabato 15 maggio. E come ogni sabato, ecco la rubrica "Moda caustica", ossia il meglio del peggio in termini di look sfoggiati nella settimana televisiva. A lanciare il servizio è Michelle Hunziker, la voce fuori campo a commentare il podio, invece, è quella del mitico Gerry Scotti.

Al terzo posto ecco l'astrologa Ada Alberti, "che ha presentato l'oroscopo con questo sobrio vestitino", afferma Scotti. Il quale poi rincara la dose alla grandissima: "Mamma mia... ricorda una zampa di gallina e noi non potevamo non beccarla. Corri a cambiarti", la infilza.

Quindi eccoci alla seconda piazza, suo malgrado tuta di Antonella Clerici per l'outfit sfoggiato a È sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1: "Guardate che camicia ha indossato per presentare il suo programma. Tutti a improvvisarsi cuoco... anche la costumista la ha presa per i fornelli", ironizza Scotti.

Quindi il primo posto, tutto per Luciana Littizzetto, che si presenta così come potete vedere nella foto qui sotto a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3. "Ma come la hanno conciata - s'interroga Gerry Scotti -? Che dire poi della camicia con la stampa anni '80: sembra una paninara. Luciana è la comica perfetta, fa ridere anche per come si veste. Lei non segue le mode, ma inseguirà la costumista: quello sì...", conclude Gerry Scotti.

