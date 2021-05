Non è l'Arena, Vittorio Sgarbi mostra il telefonino: "Da un anno una ragazza mi manda queste foto". Giletti balbetta, regia nel panico

17 maggio 2021 a

a

a

"Posso farla vedere?". Vittorio Sgarbi imbarazza Massimo Giletti a Non è l'Arena. Nel talk domenicale di La7 si parla anche del confine tra sesso e morale e il parlamentare, sindaco di Sutri e critico d'arte, forse il "libertino" per antonomasia dell'Italia di oggi, stupisce tutti mostrando il proprio telefonino in favore di telecamera, con in bella evidenza una foto sconvolgente, decisamente vietata ai minori.

"Da circa un anno ricevo telefonate da una ragazza. 'Sono Corinna', 'Piacere, cosa vuoi?', 'Voglio conoscerti'. E mi manda foto come questa...". La regia non ha la prontezza di staccare e così lo schermo del telefonino di Sgarbi diventa visibile a tutti. "Si può far vedere?", domanda Sgarbi dopo aver combinato il pasticcio. "Beh, l'ora è tarda... Una ragazza nuda", minimizza Giletti in evidente imbarazzo. Fortunatamente Sgarbi non si addentra nei dettagli più pruriginosi di questa chat privata, ma coglie la palla al balzo per fare un ragionamento molto più profondo e ad ampio respiro.

"Di fronte a questo, se non ci sono barriere in una pubblicità come quella dello zucchero, diventa ostentazione". Il tema è quello di un bacio saffico: "Io sono contro i baci in tv. Sì al cinema, ma in tv no. Non solo due gay, ma anche un bacio sensuale tra uomo e donna. In una pubblicità no. Non sono un bigotto, ma è il limite che ci pone a rischio". Come dire, con il via libera indiscriminato cederebbero tutti gli argini, compresi quelli del buon gusto.

