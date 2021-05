Che tempo che fa, Sharon Stone e lo sconvolgente aneddoto sulla droga: "Mentre stava entrando il prete in casa", Fazio di stucco

17 maggio 2021 a

Colpaccio di Fabio Fazio, che a Che tempo che fa su Rai 3, nella puntata di domenica 16 maggio, ha ospite in collegamento niente meno che Sharon Stone. Una lunga intervista alla diva di Hollywood dopo le recenti ospitate di Barack Obama, Pelè e Bill Gates. E la Stone si è sbottonata, raccontando aneddoti spiazzanti e sorprendenti sulla sua vita privata.

Uno su tutti: la volta che fece fumare dell'erba alla madre. Un aneddoto che ha stupito tutti, Fazio in primis. Sharon ha infatti rivelato che lei e i fratelli, da ragazzi, fumavano regolarmente marijuana. La madre non era contraria e una volta chiese loro di poterla provare. Peccato che quel giorno un prete sarebbe arrivato a casa loro.

"Era curiosa del fatto che noi fratelli fumassimo erba e ci ha detto: ok, dovete spiegarmi perché - ha spiegato Sharon Stone -. Allora le abbiamo detto, siediti che te lo spieghiamo. Ma un prete stava arrivando a casa nostra e allora si è messa a spruzzare il disinfettante, ha cominciato a correre per casa spruzzandolo anche a noi dicendo che dovevamo sembrare normali. Io ho cercato di spiegare a mia mamma che Dio ti vede ovunque sei, non ti puoi nascondere", ha concluso divertita.

Nel corso dell'intervista si è ovviamente parlato di Basic Instinct, il film-cult che ha cambiato la carriera di Sharon Stone e la ha resa un'icona intramontabile. Dunque, la star ha aggiunto di amare molto l'Italia e in particolar modo Papa Francesco.

