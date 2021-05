Striscia la Notizia, questa scrivania? Una "rara opera d'arte", scandalo in Rai: ecco che fine ha fatto (per 70mila euro)

17 maggio 2021 a

Striscia la Notizia torna a parlare della Rai con il suo inviato storico Pinuccio. Nel servizio che andrà in onda questa sera, quindi, ci sarà un nuovo appuntamento con l'ormai nota "Rai Scoglio 24" per parlare di opere d'arte sparite in Rai. Il tg satirico, in particolare, si soffermerà su una scrivania disegnata per la Rai da Gio Ponti, architetto e designer italiano che già in passato aveva firmato alcuni pezzi d’arredo della sede storica di Milano della tv di Stato.

Pinuccio racconterà ai telespettatori che questa scrivania è stata battuta all'asta a Londra da Christie’s ben due anni fa, il 16 ottobre del 2019. Nella descrizione dell’oggetto, presente sul sito della casa d’aste, si legge: "Una rara e importante scrivania, progettata per gli uffici Rai". L’opera è stata venduta per circa 70mila euro.

A Striscia, però, ci si chiede come questa scrivania sia finita all’asta a Londra. Pare, infatti, che si tratti di un vero e proprio mistero. E non è finita qui. Perché allo stesso tempo sarebbero spariti anche diversi quadri, come “Vita nei campi” di Giorgio de Chirico, “La domenica della buona gente” di Renato Guttuso e il dipinto di Ottone Rosai sostituito da un falso. Per saperne di più appuntamento a questa sera alle 20 e 35 su Canale 5.

