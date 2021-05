Uomini e Donne, la vergogna contro Elisabetta: lacrime e fuga dallo studio, un crollo drammatico

Francesco Fredella 18 maggio 2021 a

a

a

Lacrime e disperazione. Ma non solo, anche molte emozioni durante la puntata di oggi, martedì 18 maggio, di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tutto inizia con un confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Momento di tensione pura: si arriva alla rottura definitiva. Tutto precipita quando Riccardo fa una confessione scottante. In pratica i due si sarebbero messi d’accordo per far durare più a lungo il percorso nel programma e Guarnieri chiede scusa a Maria De Filippi.

"Buffoni" e lascia lo studio di Uomini e donne. Raptus di Tina Cipollari, umiliati Gemma Galgani e il suo nuovo cavaliere

Roberta smentisce tutto, ma la sua reazione lascia tutti indignati. Senza parole. Gianni Sperti e Tina Cipollari non sono convinti, appaiono abbastanza perplessi. E cala il gelo in studio. Poi, però, l’inversione di rotta: Gianni e Tina sembrano credere alla versione di Riccardo (che tra l’altro sgancia una bomba su Ida Platano: la accusa di essersi accordata con un’altra ex dama su chi vedere, cercando invano di conquistare sempre più visibilità).

"Anni di bullismo", "Zero stima". Rissa in studio, Gianni Sperti brutalizza una dama: volano parole grossissime

Ma la puntata regala nuovi colpi di scena: torna Elisabetta, che si rivolge a Luca chiedendo scusa. Da rumors, sembra che si siano sentiti precedentemente: un giorno avrebbe chiamato lei ed un altro lui. E poi pare che Luca abbia illuso Elisabetta con parole molto forti. A questo punto, interviene anche Gianni. Che attacca Luca. Per lui un’accusa che non lascia scampo. Ed Elisabetta, in lacrime, si alza e abbandona lo studio. E cosa accadrà a Gemma Galgani? Anche durante questa puntata, l’eterna ed inossidabile dama, cerca l’amore. Invano. Per lei nessuna fortuna: l’uomo giusto ancora non arriva ed è costretta a leccarsi le ferite dopo la fine con Sirius (il giovane marinaio) che è tornato alla ribalta anche quest’anno, senza trovare successo.

"L'accusa è pesante". Le terribili voci su Gemma Galgani e Tina Cipollari, "piano diabolico": rischiano una bruttissima fine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.