Uomini e Donne, rissa sfiorata e parole irriferibili: delirio in studio, interviene la De Filippi. Scena tagliata?

Ed è ancora una volta Uomini e donne a far parlare sui social. Il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 va in tendenza anche oggi, mercoledì 19 maggio: sembra che la lite tra Riccardo e Armando sia stata tagliata. Si tratta di uno scontro epocale che a quanto pare ha fatto discutere abbastanza in Rete.

Si tratta di una lite fortissima. Una tele-rissa che farà discutere. Secondo le ultimissime Armando Incarnato attacca Riccardo, ma lui ribalta la situazione insinuando che tra Roberta ed Armando potrebbe esserci stato qualcosa di più di una semplice amicizia. Ed è per questo motivo che scoppia la lite. Senza precedenti. A quanto pare tagliata perché sarebbero volate parole grosse. Puntata intensa e piena di colpi di scena con un clima che diventa incandescente. Armando Incarnato passa al centro delle polemiche con Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani. Tra loro, lo ricordiamo, non c'è stato praticamente nulla. Ma Armando torna ad attaccarlo senza precedenti. Ed anche in questo caso, ancora una volta, volano parole pesanti. Vivarelli, che è tornato sulle scene televisive cercando di conquistare di nuovo Gemma sembra che sia cercando in tutti i modi la popolarità televisiva.

Quella di oggi si preannuncia una puntata molto movimentata, che costringe Maria De Filippi ad intervenire. E poi capitolo trono Classico. Nuovi risvolti interessanti. Dopo le scelte di Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, anche Giacomo Czerny potrebbe finalmente decidersi ad uscire dallo studio del dating show con una corteggiatrice. Ed ecco spuntare Carolina Ronca e Martina Grado: molti dubbi perché la scelta è dietro l’angolo. Intanto, sul web si ipotizza l’uscita dal programma con Martina. Sarà realmente così?

