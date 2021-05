Uomini e Donne, la vergogna di Armando Incarnato: "Ti piacciono gli uomini o le donne?". Interviene la De Filippi, umiliato in studio

20 maggio 2021 a

Altra lite a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Lo scontro in studio, nella puntata di giovedì 19 maggio, si accende durante la sfilata delle dame, dove la prima a salire in passerella è stata una stupefacente Gemma Galgani, la quale ha ballato il can can mostrando una coulotte rosa. Gesto per la quale, come sempre, è stata attaccata da Tina Cipollari, che viene però difesa da Nicola Vivarelli, in arte Sirius.

E contro Nicola, però, ecco intervenire Armando Incarnato, il cavaliere napoletano convinto del fatto che Sirius dovrebbe essere l'ultimo a parlare dato che, lo scorso anno, fu proprio lui a prendere in giro. Nicola però non ci sta e sbrocca. A quel punto, Incarnato si spende in una brutta insinuazione nei suoi confronti, chiedendogli più volte se è interessato alle donne o agli uomini. Insomma, Incarnato insinua che Sirius sia omosessuale.

Nicola ovviamente ribatte, spiega di trovare fuori luogo quel tipo di frasi, e un po' tutti prendono le sue difese. Caos in studio, durante il quale Armando Incarnato viene criticato un po' da tutti quanti. Ed è in questa situazione che si inserisce Maria De Filippi, che parimenti si spende in una frecciata ad Incarnato: "Se vuoi prendere in giro la redazione puoi farlo anche in altri modi", avrebbe detto la padrona di casa. Stoccata che però Armando sembra non cogliere. O forse preferisce fingere di non cogliere.

