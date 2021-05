Pomeriggio 5, Denise Pipitone e l'ultima ora da Mazara: "Trovata un'auto bruciata". Rapimento, la D'Urso sconvolta

21 maggio 2021 a

Clamorosa ultima ora su Denise Pipitone a Pomeriggio Cinque. Barbara D'Urso ha fatto sapere in diretta che sono in corso degli accertamenti su un'auto bruciata e abbandonata da anni a pochi metri da uno dei luoghi simbolo della scomparsa della bambina di Mazara Del Vallo. Anche se non si sa ancora se si tratti della macchina effettivamente usata per rapire la bimba, pare ci sia una certa compatibilità con quella descritta dal testimone della lettera anonima indirizzata all'avvocato Giacomo Frazzitta.

Secondo quanto raccontato dall'anonimo, infatti, la bambina sarebbe stata rapita con un'auto blu metallizzata. La persona avrebbe anche guardato all’interno dell’abitacolo e avrebbe visto la piccola Denise con altre tre persone. L’autore della lettera avrebbe fatto pure i nomi, dicendo di essere assolutamente sicuro delle sue parole: “La bambina piangeva e chiamava mamma”.

Intanto è arrivato anche l'esito del test del dna su Denisa di Scalea, la ragazza di origini Rom che si pensava potesse essere Denise per via dell'incredibile somiglianza fisica con la piccola. Ma, comparando il suo dna a quello di Piera Maggio - la mamma della Pipitone -, si è scoperto che Denisa non è Denise. Nel frattempo, nonostante la chiusura di Ore 14 su Rai 2, il conduttore Milo Infante continua a essere al fianco della signora Maggio. Poco fa su Facebook ha dichiarato che ci vorrà tempo ma alla fine i colpevoli saranno smascherati.

