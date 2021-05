Uomini e Donne, Gemma Galgani vaccinata? Non perde tempo: subito dopo... ancora rissa

Francesco Fredella 24 maggio 2021 a

Adulta e vaccinata. Gemma Galgani, volto inossidabile di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, ha fatto la prima inoculazione del siero anti-Covid. Ovviamente tutto condito da video che sono diventati virali sui social. Tra i commenti al post, c’è chi ha domandato alla donna piemontese quale cura abbia ricevuto e la dama ha risposto così: "AstraZeneca". Ida Platano le ha mandato un dolce messaggio. “Amore“, ha commentato il post di Gemma che ha coniato nuovi hashtag #nientepaura #vaccinatevi e #nofear.

E, oggi, da adulta e vaccinata la Galgani torna a Uomini e donne, dove ha conquistato tanta popolarità grazie al programma di Maria De Filippi. E' lì che ha conosciuto, molto anni fa, ‘Il Gabbiano’: Giorgio Manetti. La loro storia, purtroppo, è finita subito. Lui, che è uscito di scena, non ha esitato a mandare colpi bassi alla sua ex (che continua a soffrire per amore). Manetti, anche ultimamente, è tornato a parlare dicendo che Gemma non troverà mai l'uomo giusto.

E lei soffre davvero tanto. Il flirt lampo dello scorso anno con Sirius, il giovane marinaio che è arrivato a Roma per corteggiarla, è finito malissimo e la Cipollari non ha perso occasione per attaccarla. Ma sono andati male anche gli altri tentativi di corteggiamento. Gemma non riesce a innamorarsi, forse pensa ancora a Giorgio Manetti? Per i fan erano una coppia bellissima. Ma lui, che si è rifugiato in Toscana, non ne vuole sentir parlare. Fa l'attore, gira cortometraggi, manda avanti un'azienda agricola. Quando i giornalisti lo chiamano risponde sempre con cortesia, ma la parentesi a Uomini e donne è un capitolo chiuso. Definitivamente.

