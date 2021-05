È sempre mezzogiorno, ricordate lo chef Riccardo Facchini? Ora è diventato il trans Chloe: eccolo in studio

Francesco Fredella 24 maggio 2021 a

a

a

E si torna a parlare dello chef transgender che arriva, dopo un po' di assenza, da Antonella Clerici su Rai 1 a È sempre mezzogiorno. Si tratta di Riccardo Facchini, per anni tra i volti fissi de La prova del cuoco, che è diventato donna con il nome di Chloe. In un post sui social ha detto: “So che alcuni non approveranno la mia scelta, ma chi mi ha apprezzato come Riccardo potrà apprezzarmi anche come Chloe”.

È sempre mezzogiorno? Non proprio, rivoluzione a Rai 1: l'ultima conquista di Antonella Clerici

Facchini è sicuramente un ospite molto atteso. Chloe ha sostituito Cristina Lunardini, assente per malattia, e si è presentata in studio con una ricetta che avrebbe dovuto preparare zia Cri: si tratta del rotolo di cioccolato bianco e fragole. Cloe ringrazia la padrona di casa, Antonella Clerici, e dice: "Accolta nella famiglia del programma”.

Tempo fa, durante un'intervista pubblicata da Davide Maggio, aveva assicurato: "Chi mi ha apprezzato come Riccardo, continuerà a farlo. Ora sono Chloe. Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi cosí cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc… Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming-out con voi che mi avete seguito con affetto per anni a La Prova del Cuoco”.

"Fa caldo. E le donne sanno il perché". Prego? Antonella Clerici, un grosso problema in studio: durante la diretta...

Facchini, chef bolognese, arriva nel cast de La Prova del Cuoco nel 2011. La sua presenza viene confermata con l'arrivo di Elisa Isoardi. Una scelta molto importante che abbatte il muro dei pregiudizi. Sui social Facchini, pochi mesi fa, raccontava: "Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento. Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro”.

"Fai ridere". Bordata di Gerry Scotti contro Luciana Littizzetto: come si è conciata la comica, ma davvero? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.