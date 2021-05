Ciao Darwin, l'uomo paralizzato: "La mia vita distrutta da un gioco. E prima di farlo...". In procura una drammatica accusa: il caso deflagra

26 maggio 2021 a

"La mia vita distrutta da un gioco": a parlare è Gabriele Marchetti, l'uomo rimasto paralizzato dopo la prova dei rulli a Ciao Darwin. La partecipazione al programma condotto da Paolo Bonolis gli è costata cara: il 56enne è diventato tetraplegico a causa di uno scivolone sui rulli della sfida "genodrome". I fatti risalgono al 2019 e ora quattro persone rischiano il processo. Marchetti avrebbe spiegato agli inquirenti di aver svolto una prova senza essere stato addestrato né avvisato dei rischi che avrebbe corso.

Paralizzato dopo il gioco dei rulli di Ciao Darwin: "Chi rischia il processo", accuse gravissime contro Mediaset

Stando a quanto riporta Leggo, dopo quell'incidente, l'uomo si è dovuto sottoporre a diverse operazioni, ma ora non ha più la sua autonomia e dipende da infermieri e familiari. A rischiare il processo per lesioni personali gravissime sarebbero alcuni rappresentati della società Rti, produttrice della trasmissione di Canale 5, il titolare della società produttrice dell'attrezzatura utilizzata per il gioco e la titolare della società che doveva selezionare i concorrenti del programma.

La prova incriminata prevede di saltare da un rullo all’altro, ma la struttura è scivolosa e il rischio - se si cade - è quello di finire in una piscina. Nel caso di Marchetti, però, l'uomo sarebbe scivolato mentre saltava e avrebbe perso l'equilibrio finendo sul fondo della vasca. Stando alle sue parole, sembra che non sia stato messo al corrente dei pericoli del gioco e non sarebbe stato neanche istruito. Tra i capi d'accusa ci sono infatti il non aver valutato i rischi e il non aver fornito un addestramento specifico.

