Oggi è un altro giorno, Don Backy e l'inquietante rivelazione su Adriano Celentano e famiglia: "Ci sono strane regole. Alcuni amici mi dicono che..."

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, Don Backy si è detto dispiaciuto per la fine dell'amicizia con Adriano Celentano. Il cantante ha rivelato che vorrebbe chiarire con Adriano, ma qualcosa glielo impedirebbe. "Non ci vediamo e non ci sentiamo dal 1994 e mi dispiace. Probabilmente lui avrebbe il desiderio a fare un incontro, come ce l'avrei io, ma ci sono circostanze che impediscono il desiderio. Non posso alzare il telefono perché non ho il numero, ma poi c'è tutta una situazione strana", ha raccontato Don Backy, all'anagrafe Aldo Caponi.

Il cantante fece parte del cosiddetto Clan Celentano negli anni '60. Ma i rapporti tra i due si sono interrotti nel 1968, quando il Molleggiato presentò al Festival di Sanremo il brano “Canzone”, scritto dal cantautore toscano che successivamente gli face causa. "Fosse dipeso da me sarebbe bastato che mi venisse riconosciuto il dovuto. Quando vieni colto in fallo e la reazione è di difendersi attaccando, le cose vanno male. Non c'è stata nessuna sentenza perché io ho ritirato la querela, venendo lui a una transazione. Facendo questo, lui ha ammesso il suo torto", ha dichiarato Don Backy dalla Bortone.

Parlando della possibilità di ricucire con Celentano e delle circostanze che glielo impediscono, invece, il cantante ha raccontato: "Ci sono regole di Casa Celentano, dei filtri che probabilmente non riuscirei a superare. Mi hanno raccontato di alcuni amici che sono andati a trovarlo, che cercano di telefonargli e che non arrivano a lui, poi magari sono tutte favole però fatto sta che è così. Io, se lui vuole, può chiamarmi tranquillamente, il mio telefono è raggiungibile al volo".

