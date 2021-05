Amici di Maria De Filippi, la rissa tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: "Mi hai rotto le p***e", poi le lacrime. Cosa non è andato in onda

27 maggio 2021 a

"Mi hai rotto le p***e. E giù lacrime". Anna Pettinelli svela a Casa Chi, la diretta Instagram del profilo del settimanale diretto da Alfonso Signorini, quello che ad Amici di Maria De Filippi non hanno mandato in onda. Vale a dire uno scontro durissimo con il collega Rudy Zerbi, a cui la lega una amicizia pluridecennale. E proprio in virtù di questo rapporto, spiega la speaker di Rds, i due si sono presi la libertà di dirsi le "peggio cose" in faccia. Come dire: litighiamo così, senza rancore.

Il parapiglia e tra la Pettinelli e Zerby è avvenuto a telecamere spente. Un dietro le quinte infuocato, frutto di screzi in diretta. D'altronde, i due non se la sono mai mandata a dire, nemmeno in studio. "Conoscendolo così bene ci siamo presi la libertà anche di darci delle risposte piccate - premette la Pettinelli -. Cosa che non sarebbe successa con altri. Il rapporto mio con Rudy è di estrema trasparenza. Ci siamo stati anche tanto antipatici, non siamo stati d’accordo".

"Dopo una puntata - scende nei dettagli l'ex giudice - mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani... Sono delle cose che ci diciamo a telecamere voltate. Non avevamo le telecamere su di noi. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le p***e, lui mi ha risposto male". Da qui nasce "una discussione non ripresa dalle telecamere, sempre poi sugli argomenti". E chissà cos'avrà da raccontare Arisa, che con Zerbi ogni settimana ha inscenato dei botta e risposta al calor bianco.

