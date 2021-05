Amici, cosa è successo davvero a Deddy e Rosa? Quelle strane parole: il mistero si infittisce

29 maggio 2021 a

Deddy e Rosa si sono lasciati? È questa la domanda che i molti fan di Amici si stanno facendo dopo la fine del programma. I due, lui cantante e lei ballerina, si sono conosciuti e fidanzati all’interno del talent di Maria De Filippi. Rosa, a differenza di Deddy, non è riuscita ad arrivare in finale e quindi è stata costretta a lasciare il fidanzato prima della scadenza naturale del programma. Con la promessa che l’avrebbe comunque aspettato fuori. La trasmissione di Canale 5, però, è ormai finita da due settimane e i due non solo non si sono mai mostrati assieme ma non hanno mai neanche parlato della loro situazione.

Ecco perché in molti pensano che la coppia sia scoppiata. Nelle ultime ore, però, è venuta fuori una scomoda verità. Verità che il cantante avrebbe già smentito con un tweet poi rimosso, stando a ciò che si mormora sui social. Di cosa si tratta? A quanto pare sarebbero del tutto vietate le domande a Deddy su Rosa nel corso delle interviste. Secondo il web, la direttiva sarebbe arrivata direttamente dalla casa discografica, ma non c’è nulla di certo al momento.

L’ultima intervista al cantante da parte di TgCom24, però, sembrerebbe avvalorare questa teoria. Nessuna domanda sulla relazione con la ballerina, infatti, è stata posta a Deddy. Eppure non si è parlato solo di musica nel colloquio, ma anche della vita in casetta. A tal proposito lui ha detto: “Può sembrare strano ma ad Amici non ti rendi conto di quello che succede. A un certo punto ti dimentichi delle telecamere e non pensi che ci sono milioni di persone che ti stanno guardando. Per noi era vita normale: passiamo il tempo in casetta, studiamo, andiamo a scuola e ci prepariamo per il fine settimana dove c’è il pubblico dello studio”.

