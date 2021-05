Domenica In, "ma che roba è?". Vergogna-Covid contro Mara Venier, fesseria smentita a tempo record

30 maggio 2021 a

È cosa nota, da che fu pandemia, Mara Venier, domenica dopo domenica al suo Domenica In su Rai 1, dedica il primo segmento di trasmissione proprio alla pandemia, all'emergenza, al vaccino. Una scelta che però qualcuno le ha anche contestato, sostenendo che l'argomento non sia adatto a quel tipo di contenitore e venga trattato con eccessiva frivolezza. Polemiche, ammettiamolo, che lasciano il tempo che trovano.

Ma interpellato proprio su questo punto da una lettrice che gli ha rivolto il quesito in una lettera sul settimanale Nuovo Tv, ecco che ha voluto dire la sua anche Alessandro Cecchi Paone: "È senz'altro servizio pubblico", ha tagliato corto riferendosi allo spazio-Covid di Domenica In. E ancora, Cecchi Paone ha aggiunto: "Meno male che c'è quello spazio. Mara Venier fa le domande giuste e soddisfa la curiosità di tutti".

Insomma, Venier promossa a pieni voti e polemiche azzerate nello spazio di una rubrica. Cecchi Paole va più in là definendo "l'informazione pandemica" proposta in televisione come "puntuale, completa e battente su tutte le reti". Insomma, giusto parlare di coronavirus sul piccolo schermo e, soprattutto, tutti promossi per come lo fanno e lo hanno fatto.

