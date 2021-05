Domenica In, ma davvero? Mara Venier si rivolge a Pierpaolo Sileri chiamandolo... così: imbarazzo in studio (e clamoroso sospetto)

30 maggio 2021 a

Ogni "maledetta" domenica, anche se di maledetto non c'è proprio nulla. Ogni domenica eccoci all'appuntamento con Mara Venier e il suo seguitissimo Domenica In, il contenitore di Rai 1 arrivato ormai alle battute finali di una stagione quasi interminabile. Al centro dello studio sempre lei, Zia Mara, la vulcanica mattatrice che a breve sarà impegnata sempre sugli schermi di Viale Mazzini alla conduzione della nuova stagione dello Zecchino d'Oro.

E il primo segmento della trasmissione è dedicato come sempre al coronavirus, alla pandemia che ora sembra mordere molto meno, alla campagna vaccinale e a tutti gli aspetti di questa pandemia. Segmento di servizio per il quale, tra gli ospiti, ecco che la Venier schierava Pierpaolo Sileri, ormai una sorta di presenza fissa. E ancora, a discutere di Covid anche la professoressa Maria Rita Gismondo (bersagliata sui social per una frase che le è uscita forse in modo poco infelice), Mauro Meazza e Monica Setta.

E come ogni "maledetta" domenica ormai da tempo a questa parte, ecco che la mitica Mara Venier incappa nella consueta gaffe, che si ripete ormai in loop. La gaffe ha come protagonista, suo malgrado, proprio Sileri, l'ex ministro della Salute M5s e ora "relegato" al ruolo di sottosegretario al medesimo dicastero (un cambio di ruolo che sarebbe stato dovuto, ai tempi dell'insediamento di Mario Draghi, ai cattivi rapporti del pentastellato con Roberto Speranza). Quale gaffe? Presto detto: ogni volta che la Venier si rivolge a Sileri lo chiama "ministro", anche se ministro non lo è più. Il grillino accoglie lo scivolone con un sorriso, ormai non fanno neppure più notare alla Venier l'errore. Che lo faccia apposta?

