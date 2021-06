Striscia la Notizia, "pubblicità": ma Myrta Merlino resta inquadrata. Sconcertante gesto sotto alla scrivania, qualcosa di mai visto prima

03 giugno 2021 a

a

a

Un curioso "caso" televisivo, scodellato da Striscia la Notizia nel corso della puntata del tg satirico trasmessa su Canale 5 mercoledì 2 giugno. Un "caso" che riguarda Myrta Merlino e che viene proposto in un servizio tutto dedicato agli sfondoni e alle gaffe in televisione della settimana appena trascorsa.

Notate nulla di strano? La clamorosa figuraccia di Raoul Bova su Canale 5: il video scovato da "Striscia" | Guarda

Eccoci dunque negli studi de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7. "Pubblicità", lancia gli spot Myrta Merlino. Ed ecco che subito dopo, immediatamente, quando ancora la telecamera la riprende in campo largo, si piega in avanti, sotto al bancone da cui conduce. Per fare cosa? Presto detto: per togliersi la scarpa con tacco e infilarsi una ciabatta. Peccato che fosse ancora in onda. Insomma, la comodità prima di tutto.

"Mi hanno rubato l'identità". Il dramma di Emanuela Folliero e l'enorme rischio che corriamo: come difendersi | Video

Striscia la Notizia, dopo aver mostrato le immagini della Merlino, ricorda un curioso precedente, ossia quello di Giovanni Di Lorenzo, direttore del tedesco Die Zeit, che ospite da Lilli Gruber sfilò le scarpe e andò in video con le calze, con tanto di grattatina ai piedi mentre le telecamere lo riprendevano. E sempre a Otto e Mezzo, una volta fu proprio Lilli Gruber a condurre a piedi nudi, scalza. Sarà un vizio de La7?

Striscia la Notizia, Myrta Merlino e le ciabatte: il video

"A letto con qualcuno per lavoro?" Quando ti dai una volta...": Shaila Gatta, la più intima delle rivelazioni della velina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.