Fabio Fazio e il cachet stellare, "perché lo criticano": Maurizio Costanzo svela il vero motivo

13 giugno 2021 a

a

a

Non si fermano le critiche ai danni di Fabio Fazio nonostante la stagione di Che Tempo Che Fa, il programma da lui condotto su Rai3 si sia conclusa. A prendere le difese del conduttore ci pensa Maurizio Costanzo. "Chi critica Fabio Fazio lo fa per antipatia e non per motivi oggettivi", scrive sul settimanale Nuovo. Fazio infatti è sempre al centro della polemica in fatto di cachet, ossia quanto percepisce dalla tv pubblica. Per Costanzo però sono insulti che non stanno da nessuna parte: "Fabio Fazio e Luciana Littizzetto formano una coppia strepitosa".

"Mentre stava entrando il prete in casa". Droga, lo sconvolgente aneddoto di Sharon Stone: Fabio Fazio di stucco

Una bufera, quella del cachet stellare di Fabio Fazio, riportata qualche anno fa anche dal Sole 24 Ore che snocciolava le cifre de l'Officina, la società di Fabio Fazio creata per produrre la sua trasmissione Rai Che tempo che fa. Quest'ultima - si leggeva - "in un anno ha triplicato il fatturato, arrivando a 11,05 milioni di ricavi (da 3,83 milioni, ndr). Si tratta di soldi che arrivano interamente dall'appalto della Rai, unico cliente della Srl".

Scollatura ai limiti del possibile. Sharon Stone si presenta così da Fazio: pazzesca, com'è a 63 anni | Guarda

Ad avanzare la denuncia era stato ancora una volta il deputato di Italia Viva, nonché segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi: "Speriamo che le rivelazioni di un autorevole quotidiano economico come il Sole riescano a trasmettere urgenza alla Corte dei Conti, presso la quale è depositato da oltre due anni il mio esposto, presentato a giugno 2017 e sul quale a maggio 2019 l'ufficio stampa della Corte dichiarò che le indagini erano ancora in corso". Numeri, questi, che ad oggi potrebbero essere stati ridimensionati vista l'intenzioni in tempi di lockdown del consigliere di amministrazione Riccardo Laganà di ridurre i costi e abolire l'accoppiata conduttori-produttori.

"Costretto a vendere". E Fabio Fazio diventa ancora più ricco: quanti soldi incassa per poter condurre "Che tempo che fa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.