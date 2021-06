Uomini e Donne, Tina Cipollari lascia? Fuga di notizie da Mediaset, rumors sulla De Filippi

14 giugno 2021 a

Uomini e Donne è andato in vacanza e tornerà a settembre, quando di sicuro richiamerà il solito pubblico che garantisce il successo in termini di ascolti al dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Sono diversi i personaggi che si sono imposti negli anni all’interno del programma, riscuotendo grande attenzione mediatica e da parte dei telespettatori: su tutti Gemma Galgani e Tina Cipollari, sempre contrapposte e sempre molto chiacchierate.

Negli ultimi giorni erano circolate voci secondo cui la nota opinionista di Uomini e Donne sarebbe in procinto di lasciare la trasmissione dopo anni di “onorato servizio”. A onor del vero, bisogna dire che tali rumor circolano praticamente ogni estate: stavolta si parla di una Tina desiderosa di concentrarsi maggiormente sulla sua vita personale e sentimentale e meno su quella televisiva. A far crescere i sospetti su un eventuale addio sono stati i saluti della Cipollari, che nel corso dell’ultima puntata stagionale ha speso diversi minuti per ringraziare tutti.

Saluti che avevano un po’ il sapore di un addio, ma Giuseppe Candela su Dagospia ha chiuso il caso e messo a tacere il chiacchiericcio una volta per tutte: “Ritorna in maniera ciclica la fake news sull’uscita di scena di Tina Cipollari da Uomini e Donne. Questa volta con l’aggiunta di motivi sentimentali. L’opinionista non lascerà il dating show di Maria De Filippi e farà parte del cast anche nella nuova edizione in onda a settembre su Canale 5”.

