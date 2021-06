Reazione a Catena, "Dante scrisse...": gaffe e sconcerto tra il pubblico, la reazione della concorrente

21 giugno 2021 a

Sconcerto a Reazione a Catena, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La sfida della puntata del 21 giugno è tutta tra le Pignolette e i Padri Padrini. Proprio le prime diventano protagoniste di una "gaffe" che ha scatenato i telespettatori. Tra i vari suggerimenti da dare affinché il trio distanzi gli avversari ci sono: "Chi”; “cosa”; “è”; “scritta”; “Dante”; “Alighieri”. Ed ecco che a rispondere tocca a Serena, che però prende il tempo fino a quando arriva il gong e il tempo scade. A quel punto è il conduttore a prendere la parola: “Dante Alighieri scrisse..”, aspettando la risposta della concorrente, e per poi aggiungere: “La Divina Commedia! Son quelle cose che non ti vengono, proprio qui, quando servirebbe di più. Peccato!”.

Se però Liorni perdona l'errore, lo stesso non si può dire dei fan che si riversano su Twitter per commentare. “No su Dante non le perdono!”, o “Ma come si può cadere sulla divina commedia“. E ancora: “Sono cose che non ti vengono subito” come fa a non venirti in mente Divina Commedia con Dante Alighieri, come fa”.

Qualche puntata fa la trasmissione si era resa protagonista di uno scivolone. "Colpa", ancora una volta, i concorrenti. Ossia i Coccodrilli. La parola da indovinare doveva finire in "gna", ecco allora che i campioni avevano tentato di indovinare; "Lagna, legna, fogna…". Ma niente, fino a quando uno del trio de I Coccodrilli se n'era uscito con la parola "cagna". Parola che ha scatenato i social.

