Verissmo, Pupo-choc: "Ho fatto l'amore con una fan. E cinque anni dopo...", un disastro in famiglia

27 giugno 2021 a

a

a

Una figlia a sorpresa, che non sapeva di avere. La sconvolgente confessione è di Pupo e piove a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Cannale 5. La figlia è Valentina, nata nel 1983, ed è il "frutto" di una galeotta di passione. E Pupo come sempre non si nasconde, affatto. Anzi, racconta la vicenda con dovizia di particolari.

Sapete per cosa l'hanno chiamata? Dago-indiscrezione sulla Bruganelli: colpo grosso ai piani alti di Mediaset

"Mary era una mia fan di Alba - premette -. Ci eravamo intrattenuti dopo qualche serata e abbiamo fatto l’amore. Veniva ai miei concerti, mi aveva detto che aveva avuto una figlia. Ma non mi disse che era mia figlia, non mi voleva coinvolgere. Dopo cinque anni, mi ha detto la verità", confessa Pupo. E ancora. "A mia moglie l’ho detto dopo un po’ di tempo, ora la ama come sua figlia".

Giuseppe Cruciani, i segreti più imbarazzanti sotto le lenzuola: il nome (clamoroso) della loro nuova trasmissione

Insomma, Pupo ha scoperto di avere una figlia quando lei aveva già cinque anni. Dunque, il vulcanico cantante ha anche rivelato di avere provato un forte sentimento per un uomo: "Sotto il profilo sentimentale non ho mai avuto nessun paletto. Mi è capitato di avere un innamoramento per un uomo, Riccardo. Un amore senza un risvolto sessuale. Aveva problemi con le sostante stupefacenti, volevo aiutarlo", ha rivelato Pupo, in una lunga intervista in cui ha ripercorso un po' tutta la sua carriera.

"Non riusciranno mai". Antonella Elia silurata dal Gf Vip? La frecciata alla Volpe e la Bruganelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.