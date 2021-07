Temptation Island, "c'è stato un incontro segreto": sgarro a telecamere spente, chi viene cacciato dal reality

09 luglio 2021 a

Già la scorsa settimana erano circolate voci secondo cui una coppia sarebbe stata squalificata da Temptation Island. Si pensava che potesse essere quella composta da Tommaso e Valentina, la più particolare emersa nel corso della seconda puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia. E invece i due sono sì usciti dal gioco, ma dopo il consueto falò di confronto, richiesto dalla 40enne dopo che il fidanzato 21enne l’ha tradita davanti a tutti con una delle tentatrici.

“Una coppia ha violato il regolamento e si è incontrata. Sono stati squalificati”, è l’indiscrezione che sta circolando in queste ore. Dovrebbe riguardare un’altra coppia di Temptation Island, quella formata da Claudia e Ste. I due convivono da quattro anni a Falconara Marittima e nel 2018 avevano destato anche un certo interesse mediatico perché lui le aveva fatto la proposta di matrimonio allo stadio del Conero di Ancona.

Adesso sarebbero sposati, se non fosse che è arrivata la pandemia a sconvolgere tutti i piani: le nozze sono fissate per il 7 agosto 2021, ma per quanto si è visto nelle prime due puntate non è da escludere che possa saltare tutto all’ultimo, alla luce dei dubbi di Claudia. Secondo le indiscrezioni, nella prossima puntata Ste vedrà delle immagini della fidanzata che lo faranno scoppiare a piangere: da lì la decisione di infrangere le regole e di raggiungere il villaggio delle fidanzate per parlare con lei. Se i rumor fossero confermati, allora la squalifica sarebbe automatica.

