Antonella Elia a Belve, la confessione su Lele Mora: "Cosa mi ha costretta a fare. Spremuta e gettata come un limone"

Antonella Elia è stata ospite di Belve, la trasmissione che va in onda in seconda serata su Rai 2. L’ormai ex opinionista del Grande Fratello Vip è stata intervistata da Francesca Fagnani e ha risposto con la solita schiettezza che la contraddistingue. Soprattutto quando la conduttrice le ha chiesto se fosse mai stata mal consigliata nel corso della sua carriera. Antonella Elia ha fatto un nome, quello di Lele Mora, con il quale si intuisce che il rapporto lavorativo si sia concluso in maniera burrascosa.

“Lui veramente mi ha fatto fare le scelte più sbagliate - ha ricordato l’ex opinionista del GF Vip - mi ha spremuta come un limone. Cioè io sono stata un limone che ha usato e gettato”. A riguardo, però, la Elia non ha scaricato tutte le colpe su Lele Mora, ma ha fatto anche autocritica: “Forse perché non ho lucidità sufficiente per fare delle scelte soppesate, credo a tutto, se mi parli in cinque minuti mi convinci di qualsiasi cosa, sono debole”.

Inoltre la Elia ha parlato della sua vita privata, anche degli episodi che l’hanno segnata di più, come la perdita in giovane età sia della madre che del padre: “Ho da sempre dentro quei dolori”. Mentre sul tormentato rapporto col fidanzato Pietro Delle Piane ha confermato che lui è “sessualmente focoso”.

