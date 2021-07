L'Eredità, Massimo Cannoletta: "I soldi vinti? Non ho ancora ricevuto nulla". Clamoroso caso in Rai

22 luglio 2021 a

Non ha ancora ricevuto nemmeno un centesimo dei 200mila euro vinti a L'Eredità. Il campione storico del quiz di Flavio Insinna, Massimo Cannoletta, ha rivelato: "Non ho ancora ricevuto la somma, la procedura per la consegna del montepremi è iniziata, ma non è ancora ultimata. Non ho comprato nulla e non ho cambiato le mie abitudini". Cannoletta, che dopo L'Eredità ha lavorato come divulgatore a Oggi è un altro giorno, ha spiegato in un'intervista a Fanpage cosa farà quando arriverà il premio: "Quello che adesso ho in mente di fare è, semplicemente, comprare una casa. Il mio stile di vita resterà lo stesso, nessuna vita da re".

In merito alla sua professione di divulgatore, invece, ha svelato i nomi dei personaggi cui si ispira: "Capostipiti assoluti di questo genere in Tv sono ovviamente Piero e Alberto Angela. Io amavo moltissimo anche Philippe Daverio, per quella sua capacità di coinvolgere lo spettatore, ma anche per quel suo modo godereccio di concepire il sapere".

Alla fine della sua esperienza a L'Eredità, il campione decise di sbagliare di proposito una domanda per abbandonare il quiz dopo ben 2 mesi di vittorie. A tal proposito ha raccontato: "Non mi andava di approfittare della loro gentilezza, di tutto quello che il programma mi stava dando, ostinandomi a restare lì. Non volevo accanirmi".

