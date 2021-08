Uomini e Donne, drammatica confessione di Armando Incarnato: "Il diritto che ho rubato a mia figlia"

Francesco Fredella 02 agosto 2021 a

Armando Incarnato torna a far parlare di sé. Ora il volto di Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - si racconta ai microfoni del magazine del programma, ma lo fa senza parlare di tronisti o corteggiatori. Incarnato parla solo di sua figlia, di cui si sa pochissimo visto che non ne parla mai. Lui, tra l’altro, è un padre separato come tantissimi altri in Italia. E racconta: “Michelle avrebbe dovuto avere una famiglia unita. Aveva il diritto di vivere con il padre e la madre e io quel diritto gliel’ho tolto. L’ho tolto a lei, l’ho tolto alla madre e l’ho tolto a me”.

La distanza da sua figlia, a quanto pare, è un vero problema da superare. “È l’unica pecca”, racconta Incarnato a Uomini e Donne magazine: la sua ex vivi in Calabria mentre Armando a Roma (dove è uno dei cavalieri di Uomini e Donne). Ora, in questa intervista, parla senza freni di tutte le vicende sentimentali. “È l’unica pecca del nostro rapporto. A volte vorrei vederla solo per dirle ‘che bella che sei’. Per un abbraccio, un sorriso, portarle un regalo. Purtroppo questo non può accadere perché i chilometri che ci separano sono tanti e mi fa rabbia perché, per forza di cose, i nostri incontri devono essere sempre programmati”, dice.

“È bellissimo in questi giorni averla sempre con me: addormentarmi dopo di lei, pensare a quanto mi perdo quando siamo lontani, svegliarmi prima e pensare a quanto possa e devo darle per recuperare e migliorare. Appena sveglio solitamente le preparo la colazione e tra fiori, crema al cioccolato e amore cerco di farle capire quando sia importante […] Mi reputo il papà più buono del mondo. Mia figlia merita tanto, come del resto tutti i bambini. È una piccola donna: ormai spesso mi corregge, mi dà consigli e cerca di farmi capire dove e perché sbaglio […] Non la obbligo mai a fare nulla, non le do ordini. Cerco di rapportarmi con lei come fosse davvero un bambino, provo a cedere con i suoi occhi e a sentire con le sue orecchie […] Difficilmente dico no a mia figlia per un semplice motivo, lei non vive con me, sono pochi i giorni in cui stiamo insieme”: le parole di Incarnato non lasciano spazio a doppie interpretazioni, lui è davvero innamorato perso di sua figlia. Come ogni papà del mondo.

