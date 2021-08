Tokyo 2020, disastro in Rai: le immagini del trionfo di Jacobs e Tamberi? Online sono sparite: rabbia e sconcerto

Francesco Fredella 02 agosto 2021 a

Che fine hanno fatto le immagini delle Olimpiadi Rai sullo smartphone? Solo ieri, domenica 1 agosto, il giorno del trionfo storico per l'Italia, il telecronista di Tokyo 2020 Franco Bragagna - dopo i trionfi, pazzesci di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs - ha urlato lasciando tutti senza fiato. E’ giusto così: si tratta di immagini vere e che lasciano il segno a Tokyo 2020. Ma quelle immagini storiche sui social non ci sono: nessuna traccia.

Il motivo? La Rai ha acquisito solo i diritti per la trasmissione in tv. Quindi zero sui social. Eppure, nell’era della condivisione digitale, quelle immagini avrebbero fatto storia. E’ Fanpage, in un pezzo di Andrea Parrella, a sollevare la questione. Tra l’altro Tokyo 2020 sta regalando grandi soddisfazioni per l’Italia con l l’affermazione di Franco Bragagna (storica voce di Viale Mazzini). Ma ai telespettatori non dispiacerebbe di certo condividere - anche in modo selvaggio - le immagini della giornata che ha fatto la storia del nostro sport. Forse, la giornata più bella di sempre.

Quei successi la vittoria di Gianmarco Tamberi nel salto in alto il trionfo di Marc Jacobs nella gara dei 100 metri sono già un pezzo di Storia. Ma senza immagini video sui social. Sembrerebbe un vero scivolone. “Solo Tv e niente social e RaiPlay”, scrive Fanpage. La Rai rinuncia ai nuovi mezzi e sceglie quelli tradizionali. Un vero peccato perché non c’è momento più virale delle olimpiadi. E la Rai non si preoccupa di trasmettere in streaming le Olimpiadi? Un vero mistero. Una domanda a cui non ci sono risposte per adesso.

