Amici, clamoroso spoiler di Lorella Cuccarini: "So che è stato anticipato", Maria De Filippi che dice?

Francesco Fredella 09 agosto 2021

Arriva la conferma: Lorella Cuccarini, nella prossima stagione di Amici - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - , non sarà più la professoressa di ballo. Nuovo ruolo per lei, che sarà professoressa di canto. Ora la conferma arriva direttamente dal profilo Instagram della storica ballerina.

Arisa, come anticipato alcuni giorni fa, sarebbe fuori da Amici. E non sono chiari i motivi. Ma c’è un’altra conferma: al posto della Cuccarini arriva Raimondo Todaro, proveniente da Ballando con le Stelle. Il suo è stato un addio al programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: uno strappo inatteso e che ha fatto discutere. Todaro, tra l’altro, proprio ad Amici incontrerà l’ex moglie Francesca Tocca, che è una delle ballerine della scuola della De Filippi.

“È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile. Credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline”, racconta la Cuccarini su Instagram parlando della nuova avventura televisiva. “Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e 1 d’oro, 5 musical cantati dal vivo e 1 Festival di Sanremo, come cantante penso di poter ricoprire quel ruolo”, aggiunge Lorella.

Amici 21, sempre secondo i beninformati, inizierá il 18 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16 circa. “So che la partenza è anticipata, ma non ho ancora notizie precise”, commenta la Cuccarini. Poi lo stop.

