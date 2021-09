Uomini e Donne, l'ex tronista Rossella Intellicato scende in campo: con chi si candida

Francesco Fredella 07 settembre 2021 a

Bye bye tv. Ora Rossella Intellicato, ex tronista di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 -, scende in politica. Ed è lei stessa a fare l'annuncio su Instagram, dove è seguita da oltre 167 mila follower. “Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico”, spiega.

Ma oltre a Uomini e Donne, Rossella ha partecipato anche al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi. Ora si è candidata alle elezioni comunali della sua città, Torino. Rossella Intellicato non è l'unico volto della tv a scendere in campo: anche Pippo Franco ha deciso di correre per le elezioni amministrative di Roma e Lucia Bramieri per quelle di Milano. Ma l'ex volto di Uomini e Donne, che sembra aver proprio iniziato a fare campagna elettorale sui social, porta avanti la sua azienda di famiglia attiva nel settore della moda.

Nel 2015 Rossella fu una delle protagoniste del programma mariano e arrivò alla ribalta per numerosi litigi con Tina Cipollari. A Uomini e Donne, però, non riuscì a trovare l'uomo adatto a lei e nel 2018 si è legata a Giovanni Ferrero, che l’ha resa madre. Nel dicembre 2020 è nato il primogenito di Rossella: Francesco Leone Maria.

Ora, dopo quell'esperienza, ha fatto un passo indietro: basta tv. Solo social, dove fa l'influencer, e si è dedicata all'azienda di famiglia. Per lei, che ha deciso di scendere in campo politicamente, sta per iniziare una nuova vita. Sempre pubblica, ma senza l'ombra del gossip.

