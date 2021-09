L'Eredità, "o lei o me". Rumors su Flavio Insinna, diktat ai vertici di Rai 1: quale testa ha fatto saltare

21 settembre 2021 a

"O me o lei". Sarebbe stato questo l'aut aut che Flavio Insinna avrebbe presentato alla Rai in vista della nuova stagione de L'Eredità. Ad affiancare il conduttore del programma di Rai 1 ci sarebbe dovuta essere Roberta Morise. Il suo nome, stando all'indiscrezione diffusa da Giuseppe Candela su Dagospia, era stato scelto per "svecchiare" lo storico format. Ma l'opposizione di Insinna avrebbe frenato Viale Mazzini.

Proprio la Morise era stata a fianco di Gianfranco Magalli nella scorsa edizione de I Fatti Vostri, salvo poi annunciare l'addio. "Questo programma ha rappresentato per me una scuola di televisione – ha commentato a Vero Tv-. Io sono notoriamente pigra, perciò è stato come andare in palestra, allenarsi con costanza tutti i giorni e godere dei risultati ottenuti. Una trasmissione quotidiana ti dà il privilegio di entrare tutti i giorni nelle case degli italiani".

Mistero dunque il vero motivo dietro alla decisione della Morise, che però ha tenuto a precisare non ha nulla a che vedere con i suoi compagni di avventura: "Magalli e Michele Guardì sono due autorità in ambito televisivo – ha spiegato -. Hanno scritto alcune delle pagine più importanti della storia della nostra televisione. Accanto a loro mi sono sempre sentita come un'alunna fortunata e desiderosa di imparare sempre di più". Al momento quale sia il suo futuro professionale non è dato sapersi. Di certo si sa solo che non affiancherà Insinna.

