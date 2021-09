Verissimo, Diletta Leotta vuota il sacco alla Toffanin: “Can Yaman? Cos'è successo davvero”, come campano adesso

25 settembre 2021 a

a

a

Diletta Leotta si è aperta sulla sua vita privata con Silvia Toffanin, che l’ha ospitata nel suo salotto di Verissimo. Innanzitutto, è stata fatta chiarezza una volta per tutte sulla storia d’amore con Can Yaman, che è finita questa estate e che per molti addetti ai lavori non sarebbe mai stata vera, ma “scritta” a tavolino per conquistare ancor più visibilità mediatica e copertine delle riviste.

"Nessuna sua foto". Sonia Bruganelli e la figlia malata, strazio a Verissimo: "Quel giorno...", anche la Toffanin è commossa

“Con Can è stato un colpo di fulmine - ha raccontato - siamo due ragazzi di trent’anni che si sono innamorati e che hanno cercato di vivere questa passione enorme. È stato tutto molto veloce e molto bello, ma è stato difficile fare i conti con la fama di entrambi”. Adesso però “siamo lontani”, ha confessato la bella bordocampista di Dazn: “È finita ma non si può mai sapere cosa la vita ti può riservare”. E riguardo alle voci di una storia falsa: “Come si fa a pensare una cosa del genere? L’amore ti capita, non è che puoi decidere di chi innamorarti”.

"Ho il cuore in gola". Silvia Toffanin fa entrare questa persona in studio, Orietta Berti si scioglie in lacrime

Poi Diletta ha affrontato con la Toffanin un argomento delicato, quello riguardante le sue reazioni e emozioni quando subisce critiche, anche piuttosto accese: “Non amo rispondere alle polemiche, ma ci sto male quando leggo dei commenti negativi o quando ogni cosa che faccio deve essere travisata. Anche se faccio finta di essere forte, tante cose mi hanno ferito”.

"Quanto male mi ha fatto". E scoppia in lacrime: Adriana Volpe, drammatiche confessioni sull'ex marito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.