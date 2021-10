I soliti ignoti, scollatura monstre di Paola Ferrari. In studio così, proibitissima: da urlo a 60 anni

01 ottobre 2021 a

Siamo a I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus, la puntata è quella di giovedì 30 settembre. Ed ospite in studio per dare una identità all'ignoto, e soprattutto per devolvere in beneficenza il montepremi (in questo caso a Terres des Hommes), ecco Paola Ferrari, 60 anni, la signora del pallone in Rai (anche se ancora per poco, fino al termine dei prossimi mondiali, poi il polemico addio già anticipato).

E Paola Ferrari si presenta in studio con uno scollatissimo e provocante vestito rosso: come sempre bellissima ed elegantissima, un look che attira le attenzioni di chi segue la trasmissione da casa. Ma, in verità, anche il look di Amadeus attira l'attenzione. Già, davvero stravagante. Il conduttore infatti si presenta con una peculiare giacca nera con sopra ricamate note e una chiave di violino.

Una giacca che scatena il web e il popolo di twittaroli che segue la trasmissione. In molti, infatti, insistevano sul fatto che "per la prima volta Amadeus ha cambiato outfit". "È incredibile", aggiungeva qualcun altro. E in effetti, Amadeus a I soliti ignoti non aveva mai sfoggiato altro rispetto alla sua divisa d'ordinanza, ossia papillon e una normale e sobria giacca nera.

Infine, una curiosità proprio sul cambio di look di Amadeus, svelata dagli stessi follower: "Amadeus indossa la giacca di Arena Suzuki 60 70 80, la puntata doveva andare in onda sabato". Già, evidentemente c'è stato un cambio di programma per quel che riguarda l'ordine delle mess in onda. Per inciso, Paola Ferrari si dimostra una ottima detective: raddoppia nella fase finale, indovina il parente misterioso e devolve in beneficenza la bellezza di 300mila euro.

