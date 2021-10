Verissimo, Federica Panicucci in lacrime dopo questo servizio. Crolla anche Silvia Toffanin, disastro in studio

04 ottobre 2021 a

Piangono tutti a Verissimo, su Canale 5, nella puntata del 3 ottobre. Piange Federica Panicucci, e crolla anche la conduttrice Silvia Toffanin. Le lacrime cominciano a scorrere insieme al servizio sul padre della Panicucci, Edoardo, morto nella notte tra il 12 e il 13 settembre 2016, a 77 anni. Nonostante siano passati cinque anni dalla scomparsa dell’uomo, la conduttrice ha confidato di non aver mai superato quel trauma così "violento e forte". Federica infatti era legatissima al suo papà: "Se ne è andato via un po’ presto, ha dato molto a noi, ai miei figli. Lo sogno, spesso, che mi abbraccia e sorride", racconta. Poi, in lacrime: "Non ho elaborato tante cose. Quando ho chiesto ai medici: ‘Quanto ha ancora?’, loro mi hanno detto sei mesi, manco in tre mesi però se ne è andato".

A quel punto scoppia a piangere anche la Toffanin, che ha solo la forza per dire: "Questa è una cosa bella". . “La sua morte è stato un trauma forte e violento, che non credo passerà mai”, è riuscita a dire la Panicucci prima di essere sopraffatta nuovamente dal pianto.

Tra i singhiozzi Federica ha chiesto poi alla Toffanin se potesse poi avere il filmato del padre Edoardo per conservarlo. "Anche io ascolto la mia mamma a volte" ha aggiunto Silvia, cedendo nuovamente alle lacrime, ricordano la morte di sua madre, per tumore, un anno fa.

