Striscia la Notizia, Chiara Ferragni "mezza nuda" al ristorante: maglia tutta trasparente e niente reggiseno

10 ottobre 2021 a

a

a

Il premio di "Moda Caustica", la rubrica di Striscia la Notizia, va a Chiara Ferragni. Per la settimana della moda l'influencer si è presentata a Parigi con un abbigliamento alquanto inaspettato: una maglietta completamente trasparente. Il seno? Coperto solo da due bollino d'oro. Addirittura la moglie di Fedez si presenta al ristorante con questo look tra lo stravagante e la censura. Un dettaglio che non è passato inosservato al tg satirico di Canale 5. Alessandro Siani ha commentato la classifica e il servizio sulla Ferragni esordendo con un "è mezza nuda".

"Guardate il suo seno". Un massacro per Chiara Ferragni, "Striscia" trova delle immagini... pazzesche | Guarda

L'influencer ha sfoggiato un maglione bianco. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la passione per l'oro non l'abbia superata. Ed ecco che ha sfoggiato un maglione con delle coppe d'oro sul seno. Uno scatto che ha attirato l'attenzione dei fan stupiti. Tutti però concordi nel dire che l'outfit è stato poco azzeccato.

Mini abito e spacco mostruoso, Chiara Ferragni così davanti al Duomo: sconcerto in pieno centro a Milano | Guarda

Anzi, c'è stato chi lo ha definito addirittura "orripilante". Lo stesso Fedez ha deciso di prendere parte e commentare: "Hai rubato le te***e ad Iroman?". Una battuta ironica, ma che fa pensare che Fedez sia d'accordo con i fan della moglie.

Lo sfregio di "Striscia" ad Elisabetta Canalis, la più drammatica delle foto: come la mostrano, sconcerto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.