Striscia la Notizia, "affitti astronomici": svelati gli sprechi milionari dello Stato a Roma

Sprechi su sprechi. Sapete nella città governata fino a poco fa da Virginia Raggi quanti affitti astronomici che lo Stato paga per immobili di proprietà di privati? A dirlo è Striscia la Notizia. L'inviato del tg satirico di Canale 5, Luca Galtieri si è recato nella Capitale per vedere i canoni di affitto a dir poco esosi. Si inizia con la Questura di Roma e, più nel dettaglio, il servizio motorizzazione.

"Al privato - spiega Galtieri - lo Stato paga un milione e 39mila 406 euro e 85 centesimi". Finito qui? Neanche per sogno: "Al Commissariato Tor Carbone Polizia di Stato viene pagato a un privato di oltre un milione e 277mila euro". Infine ecco il compartimento e sezione Polizia stradale, per cui lo Stato paga più di due milioni. Peccato però che Striscia ricorda come i siti alternativi esistono eccome.

L'unica cosa è che sono tutti in stato di fermo, vuoti o abbandonati. Una vera e propria beffa: "Roma dovrebbe essere l'esempio per tutti", conclude Galtieri. "Gli uffici, lo dice la Costituzione, vanno realizzati assicurando il buon andamento", gli fa eco un avvocato intercettato dal tg satirico di Antonio Ricci. A vedere il servizio però sembra tutto tranne che buon andamento.

