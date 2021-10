Scherzi a Parte, il dramma di Federica Pellegrini: il fratello investe un ciclista con l'auto e lui la ricatta, da brividi

11 ottobre 2021 a

a

a

Anche Federica Pellegrini è finita nella rete di Scherzi a Parte. Complici del programma condotto da Enrico Papi, il fidanzato e allenatore della nuotatrice, Matteo Giunta, il fratello Alessandro e la sua finta compagna, Zoe Cristofoli, influencer e regina del gossip. Il primo problema si è presentato quando Zoe ha fatto sapere di avere una relazione con Alessandro. "Ale, hai creato scompiglio generale, dai. Lei viene da un giro abbastanza pretenzioso. Magari è la ragazza più brava del mondo, non sto dicendo che è lei il problema. Il punto è che ti fai male da solo. Quando sei stato fidanzato in passato hai fatto tante cavolate", l'ha messo in guardia la Pellegrini.

Spara sul palco e ferisce un attore: paura per Dayane Mello, un epilogo inaspettato

La questione si è fatta più seria in un secondo momento, cioè quando la nuotatrice è andata ad allenarsi in piscina. Mentre era in vasca, il suo compagno le ha sottratto di nascosto dallo zaino le chiavi dell'auto, in comodato d’uso, e le ha consegnate al team di Scherzi a Parte, che ha preso la macchina e l’ha danneggiata per simulare un incidente. Alla fine degli allenamenti, poi, il fratello della Pellegrini ha chiamato la coppia, dicendo di essere nei guai. “Probabilmente tuo fratello ha tirato sotto uno con la macchina”, ha detto Giunta alla fidanzata.

Un Nicola Porro mai visto prima: sfottuto dagli avversari? Perde la testa sul campo da tennis: il caos | Video

La Pellegrini ha iniziato ad agitarsi e, una volta giunta sul posto, si è resa conto che il ciclista investito non era morto. A quel punto, però, è iniziato il ricatto. La vittima dell'incidente - un attore assoldato dal programma di Canale 5 - ha riconosciuto la campionessa e ha iniziato a ricattarla, chiedendole prima 5mila euro e poi 10mila. A seguire spintoni e anche una finta telefonata alla polizia, che ha fatto sapere alla nuotatrice che suo fratello era in stato di fermo. L'incubo è finito solo quando la Pellegrini si è trovata di fronte il furgone di Scherzi a Parte.

Antonio Zequila nel panico. La donna si spoglia e resta in mutande nel letto: finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.