Belen Rodriguez massacrata dalla collega: "Ma quale conduttrice?", un grosso caso a Mediaset

Non sono certo i conduttori a dirigere il programma Tu sì que vales su Canale 5. Bensì la giuria. La trasmissione, infatti, può contare su personaggi del calibro di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. E i conduttori ufficiali, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, hanno di fatto un ruolo più marginale.

Platinette, a questo proposito, ha detto la sua nella rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette sul settimanale DiPiù Tv: "La qualifica di conduttore per Belen, Alessio e Martin è un po’ regalata. I loro interventi sono esigui". E ancora: "Ha riscritto le regole dei programmi del sabato sera", ha scritto Mauro Coruzzi (Platinette) "perché grazie alla tecnica, alla regia e al montaggio hanno improntato il programma sullo stupore e la meraviglia delle esibizioni".

Secondo Platinette in un programma come Tu sì que vales "l’imprevedibile diventa possibile" e quello che si vede non è mai banale. Ma questo appunto, soprattutto grazie alla splendida giuria, non dei tre conduttori (Belen compresa).

