Uomini e donne, Gemma Galgani? "Fa di tutto per restare": umiliata dall'infiltrato nel pubblico

Presente il bacio tra Gemma Galgani e Costabile durato ben 16 minuti? Ecco, dimenticatelo. Perché secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, come riporta Gossipetv, tra i due le cose non stanno andando affatto bene. Nonostante anche Tina Cipollari sperasse in un lieto fine, quantomeno per vedere uscire dal programma la sua storia nemica, Gemma e Costabile sembrano già ai ferri corti.

Addirittura lui sarebbe d'accordo con la Cipollari, Gemma insomma si sarebbe lamentata con l’unico obiettivo di non lasciare lo studio. Questo è quanto raccontato da una persona del pubblico a Isa e Chia.

La Galgani ha accusato l’uomo di non risponderle al telefono quando lo chiama e di non mandarle mai un messaggio per darle il buongiorno o la buonanotte. In studio, Costabile ha spiegato di aver fatto altro e cose ben più concrete di una buonanotte, ma Gemma Galgani non cambia idea. Secondo la dama da parte di lui ci sono gravi mancanze. Una conferma in più per Costabile che quindi ha dovuto dare ragione alla Cipollari: Gemma sta facendo di tutto perché vuole restare a Uomini e donne.

