Zona Bianca, Paragone-Brindisi: "Via prima della diretta", "Il tuo solito show". Caos dietro le quinte

21 ottobre 2021 a

a

a

A Zona Bianca va in scena l'ennesimo scontro. Nella puntata di mercoledì 20 ottobre Gianluigi Paragone ha nuovamente contestato il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Il motivo? La linea contro i No Green pass. "Me ne sono andato prima di cominciare - ha spiegato il leader di Italexit sui social -, non puoi assolutamente assistere a un monologo di Claudia Fusani, che potrebbe fare la capo ufficio stampa della Lamorgese. Sarebbe perfetta. Non abbiamo niente da dire a Zona Bianca, li lasciamo con la loro idea di giornalismo". L'ex grillino ha infatti lasciato la postazione vuota prima ancora di prendere la parola.

"Sei uno scappato di casa". Paragone umiliato a freddo, si scatena il caos dalla Merlino

"Nessuno è stato nella piazza di Trieste, ma vogliono commentare la piazza di Trieste - ha proseguito -. Ora fanno il processo ai portuali. Non è obbligatorio stare in televisione, possiamo tranquillamente fare altro. Sono riusciti a falsare il messaggio partito dalla piazza. Non è obbligatorio partecipare alle trasmissioni preconfezionate, non so se si possa chiamare dibattito, tanto parlano solo la Fusani e Brindisi".

"Democrazia distrutta"? No, distrutto lui: Paragone, le cifre del rovinoso flop a Milano

Informato di quanto stava andando in scena su Facebook, il conduttore non è stato da meno e ha replicato per le rime al suo ex ospite. "Si è tolto il microfono e adesso sta facendo il suo show, non so quanto sia corretto - è stata la stoccata di Brindisi, piovuta nel corso della diretta -. Aveva tutto il tempo e il modo di parlare e dire le sue cose, ha deciso di non farlo e non è nostra responsabilità. Se ci ripensa siamo contenti e penso siano contenti anche i suoi seguaci".

"Hanno fatto la porc***a per tenerci fuori". Paragone, l'ombra dei brogli sul voto: ora è pronto a tutto, risultati ribaltati?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.