Striscia la notizia, Greta Thunberg e il suo "lato segreto". Non solo clima: come si "scalda" ballando

23 ottobre 2021 a

a

a

Una Greta Thunberg inaspettata quella mandata in onda nella classifica de "I Nuovi Mostri" di Striscia la Notizia. Nella puntata del 22 ottobre del tg satirico di Canale 5 si vede infatti la paladina dell'ambiente cantare e ballare dal palco di Stoccolma in occasione dell'evento per il clima. "Ecco che vediamo Greta nei panni di una frontwoman", spiega il conduttore Alessandro Siani per poi commentare ironico: "Che ovazione, nonostante il successo è stato un danno per il riscaldamento globale".

Striscia la Notizia, Veline da bollino rosso: prima così, poi... una mossa da pazzi in prima serata | Video

Prima di lei, ad aggiudicarsi il secondo posto della classifica, Tu sì que vales. Nel programma che ha tra i giudici Teo Mammucari e Maria De Filippi, i telespettatori hanno assistito a una vera e propria prova di forza e di coraggio da vendere: un uomo si è fatto prendere a calci proprio lì sotto.

Non sa nemmeno dire "green pass": disastro-Lamorgese in aula, un video imbarazzante | Guarda

E per provarlo il karateka ha chiesto allo stesso Mammucari di esibirsi. Insomma, tra Striscia e Tu sì que vales se ne vedono proprio delle belle. Anche se Greta Thunberg, scatenata come mai si era vista prima, ha superato in fatto di stupore il concorrente karateka.

Alberto Angela umiliato da Miriam Leone, "Striscia" scova un video: ciò che non avevamo visto | Guarda

Qui la classifica de "I Nuovi Mostri" con l'esibizione di Greta Thunberg sul palco di Stoccolma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.