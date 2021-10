Che tempo che fa, "l'ospite è positivo al Covid": grosso guaio per Fabio Fazio, cambia tutto

24 ottobre 2021 a

Uno degli ospiti di Che tempo che fa, in onda questa sera su Rai 3, è risultato positivo al Covid. Si tratta del cantautore inglese Ed Sheeran. Lo ha fatto sapere lui stesso sui social: "Purtroppo sono risultato positivo al Covid, quindi ora mi sto auto-isolando e sto seguendo le linee guida del governo". Sulla partecipazione al programma italiano, però, il musicista non ha dato notizie. Da quello che ha scritto sui social, comunque, emerge un dettaglio.

L'artista infatti ha fatto sapere che continuerà a fare interviste ed esibizioni da casa sua. Le parole di Sheeran poi sono subito state rilanciate dall'account twitter del programma di Fazio, che ha commentato: "Ne parleremo questa sera". Segno, insomma, che la partecipazione del cantante non è in discussione. "Mi scuso con chiunque abbia deluso. State tutti bene", ha scritto infine Ed Sheeran nel suo post.

Il gesto dell'artista è comunque apprezzabile, visto che avrebbe anche potuto rinunciare e rimandare l’appuntamento a un'altra volta. Lo avranno sicuramente apprezzato i fan italiani, che aspettano con ansia la sua esibizione collegato con Fabio Fazio. Non è la prima volta, inoltre, che la trasmissione di Rai 3 ospita personaggi di prestigio come Sheeran. Basti pensare che tra gli ospiti in passato ci sono stati pure Barack Obama e Quentin Tarantino.

