Striscia la Notizia, Richard Gere umiliato dopo lo show anti-Salvini: "Non ho avuto scelta", la frase rubata con Papa Francesco

26 ottobre 2021 a

a

a

La buffonata di Richard Gere, chiamato come testimone contro Matteo Salvini al processo Open Arms, arriva dritta dritta anche a Striscia la Notizia, il tutto nella puntata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 25 ottobre. Il tg satirico di Antonio Ricci mostra infatti una serie dei meme più divertenti sulla vicenda, meme in cui si "maramaldeggia" sull'affondo di Giorgia Meloni contro l'attore "in cerca di visibilità". Battuta sulla quale, in molti, non fanno sconti.

Vanessa Incontrada e Siani sono due sosia? Striscia, una somiglianza impressionante | Video

Ma tant'è, si comincia da un dialogo fittizio tra Salvini e Meloni: "Hanno chiamato Richard Gere, ma chi è?", "Ma niente uno in cerca di visibilità", risponde Giorgia. Dunque, ecco la star di Hollywood in visita da Papa Francesco, al quale spiega le ragioni del suo gesto: "Non ho avuto scelta. Ho anche fatto domanda per entrare al Grande Fratello Vip ma non mi hanno preso".

E ancora, Richard Gere che ritira un premio ed esclama: "Ma soprattutto volevo ringraziare Giorgia Meloni per la visibilità. Dunque il fotomontaggio che mostra Gere con Julia Roberts e, in parallelo, Salvini e Meloni in una posa simile. Quindi un altro fotomontaggio, in cui Gere porta in braccio la leader di FdI, "Camerata e Gentiluomo", fa ironia la voce fuori campo di Alessandro Siani. Il tutto si conclude con altri due fotomontaggi: "Ehi amore cerchi compagnia? No, cerco visibilità"; "Ma tu sei quello che ha testimoniato al processo di Salvini? Ecco chi eri...".

Striscia, i meme su Richard Gere: il servizio

"Ecco come rubano i vostri soldi". Striscia la Notizia, la più squallida delle truffe: occhio a queste assicurazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.