Domenica In, Mara Venier e la clamorosa bordata a Selvaggia Lucarelli: "Sono dovuta tornare a casa..."

Il caso-Mietta irrompe anche a Domenica In. Siamo nel regno di Mara Venier, la puntata è quella in onda oggi, domenica 31 ottobre, su Rai 1. Puntata che si apre con un velo di tristezza e un omaggio a Rossano Rubicondi, tragicamente scomparso all'età di 49 anni. Un dolore palpabile, anche Mara Venier, che lo omaggia, è visibilmente commossa.

Poi, però, si passa a Ballando con le Stelle e alle polemiche. La vicenda è quella di Mietta, positiva al Covid e non vaccinata, bersaglio delle feroci polemiche di Selvaggia Lucarelli nel corso dell'intera settimana, con la blogger che ha anche di fatto minacciato l'addio al programma. Peccato che Mietta avesse il Green pass, ossia era perfettamente nel perimetro stabilito dalla legge, circostanza che evidentemente per la Lucarelli non conta.

Nella puntata di ieri sera, sabato 30 ottobre, Milly Carlucci ha indirettamente risposto a Selvaggia, insistendo sul fatto che in Rai vi è un assoluto rispetto delle regole. E ora, a spalleggiare la Carlucci, ecco scendere in campo anche Mara Venier direttamente dallo studio di Domenica In. Prima di tutto, zia Mara loda "il grande successo" di Ballando con le Stelle. Poi, ecco che piazza la zampata. Infatti svela di essere dovuta tornare a casa per prendere il Green pass, "ce l'ho soltanto cartaceo", perché "non mi facevano entrare in Rai". Insomma, tra le righe un'altra bordata contro Selvaggia Lucarelli: anche la Venier ci ha tenuto a ribadire come, in Rai, il rispetto delle regole sia assolutamente scrupoloso. E chi ha orecchie per intendere, intenda...

