Allo together now, Anna Tatangelo umilia J-Ax: "Togliti gli occhiali, una questione di rispetto"

Botta e risposta scoppiettante tra Anna Tatangelo e J-Ax nella puntata di All together now, andata in onda ieri su Canale 5. A innescare l’accesa discussione è stato il rapper Pedar che, non essendosi alzato durante l’esibizione della giovane Priscilla Cattaneo, è stato chiamato in causa dalla conduttrice Michelle Hunziker. Quest'ultima, infatti, gli ha chiesto perché abbia deciso di rimanere seduto, invece che alzarsi e applaudire.

Pedar, allora, è intervenuto per spiegare le sue motivazioni, non togliendosi gli occhiali da sole che indossava. A quel punto la Tatangelo si è infuriata e l'ha rimproverato: "Dovresti levarti gli occhiali, perché stiamo al chiuso e stai parlando con una ragazza che si è esibita. Almeno guardala negli occhi senza occhiali". Il rapper, senza fare scenate, si è detto d'accordo con la cantante e subito si è tolto gli occhiali.

Il duro intervento della Tatangelo, però, non è piaciuto affatto al collega, J-Ax. Che, quindi, senza giri di parole, ha detto: "So che non devo mai aprire discussioni con te. Io mi sono sentito dire per una vita perché non mi toglievo il cappello o gli occhiali. Ognuno ha il diritto di indossarli", ha sottolineato il rapper. "Il cappello è un conto, l’occhiale no", ha replicato subito la Tatangelo. E J-Ax di nuovo: "Io lo metto sempre l’occhiale in tv, non vuol dire che non rispetto la gente". "Invece è una questione di rispetto, se dai un giudizio senza occhiali sei rispettoso", ha insistito la cantante. Necessario l'intervento della Hunziker, che ha provato a riportare la calma. In un secondo momento, per smorzare la tensione, il rapper si è rivolto a Pedar e sui social ha scritto: "Mi dispiace, ti sei trovato contro la Tatangelo. Io ho fatto quello che potevo ma lei ha una potenza di fuoco".

