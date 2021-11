Striscia la Notizia, siluro contro Sandro Sabatini: "Lo avete mai visto così?", una foto sconvolgente

11 novembre 2021 a

a

a

Qui Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di mercoledì 10 novembre. E il tg satirico ideato di Antonio Ricci, condotto da Sergio Frisca e Roberto Lipari, nella puntata in questione ha proposto uno dei suoi grandi classici, ossia la rubrica sui sosia.

Questo dato? Ecco cosa respiriamo sui mezzi pubblici: Striscia mostra un terrificante risultato

La prima somiglianza segnalata dai telespettatori, suo malgrado, riguarda il celebre giornalista Sandro Sabatini. "Molti sportivi da divano ci hanno segnalato la presenza di un sosia inimmaginabile: è lui, l'elfo Dobby di Harry Potter. Stessi occhi sgranati, spostiamo le orecchie... et voilà, due gemelli separati alla nascita". E in effetti, come sempre nella rubrica dei sosia, bisogna ammettere che una qual certa somiglianza c'è, eccome.

Dunque, il secondo sosia è tutto in casa. Striscia la Notizia infatti individua quello di Valerio Staffelli, l'uomo dei tapiri d'oro e, probabilmente, il più celebre inviato del tiggì satirico Mediaset. Staffelli, infatti, ricorda assai Cosmin Natanticu, di Asia Express Romania, insomma un personaggio delle televisione romena. "Una somiglianza davvero incredibile. Sono uguali in tutto e per tutto: Cosmin gira per tutta l'Asia. E anche Staffelli, quando consegna i tapiri, lo mandano spesso a quel paese", commenta la voce fuori campo di Striscia.

Striscia la Notizia, ecco i sosia: guarda il servizio

Striscia la Notizia, raptus di Mourinho con Staffelli: ecco come finisce la consegna del Tapiro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.